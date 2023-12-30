Соответствующую информацию Министерство энергетики сообщило вечером 30 декабря. Следует заметить, что без света по разным причинам остаются люди в по меньшей мере 8 областях.

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Что известно об ударе России по ТЭС в Донецкой области

Враг в очередной раз нанес удар по ТЭС в Донецкой области. Из-за обстрела электростанция прекратила генерацию электроэнергии,

– заявили в Минэнерго.

По их данным, люди не пострадали.

В министерстве рассказали, что без тока осталось 16 подстанций 35 киловатт. К сожалению, некоторые люди остались без света.

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