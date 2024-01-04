Про це 24 Каналу сказав начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, зауваживши, що на Бахмутському напрямку противник намагається активно наступати на Богданівку.

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Як діють росіяни на Лиманському напрямку

Начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ нагадав, що окупанти розпочали активні наступальні дії на Сході ще на початку жовтня 2023 року. Водночас на Лиманському напрямку, як раніше повідомив генерал-полковник Олександр Сирський, ворог наразі не здійснює наступальних дій.

Але, зауважив він, окупаційні війська перегруповуються, підтягують резерви для відновлення наступальних дій. На дії російських загарбників також вплинули погодні умови.

Ми бачимо, що все ж таки до чогось противник готується,

– наголосив Фітьо.

За його словами, мета росіян на Куп'янському й Лиманському напрямках зрозуміла, а на Бахмутському напрямку вони також хочуть наступати в напрямку Часового Яру. Це їхнє завдання-мінімум. А завдання-максимум – вийти принаймні на адміністративні межі Донецької області.

Бої на Бахмутському напрямку

Фітьо розповів, що на Бахмутському напрямку минулої доби наші захисники відбили чотири атаки в районі Богданівки, Андріївки. Противник намагається активно наступати саме на Богданівку. Тут росіяни завдали трьох авіаційних ударів, застосували 36 дронів-камікадзе та здійснили 449 артилерійських обстрілів.

Українські воїни, за його словами, знищили 113 російських окупантів і 48 одиниць військової техніки, зокрема, БМП-2, БМД та один пункт управління БпЛА. Ліквідація останнього є особливо приємною, тому що навчити операторів БпЛА – це значна робота.

На даному напрямку у ворога теж немає якихось важливих успіхів,

– сказав Фітьо.

Він зауважив, що активна вся лінія у смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Наші військові перебувають в активній обороні. За нагоди вони, звісно ж, покращують своє тактичне становище, переходять до атакувальних дій.

Однак, додав начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ, не варто недооцінювати противника, адже той добре оснащений і швидко вчиться на полі бою, незважаючи на колосальні людські втрати.

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