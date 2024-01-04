Наші захисники знищили всі "Шахеди", які окупанти запустили з південно-східного напрямку. Про це інформує 24 Канал.
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Скільки "Шахедів" знищили вночі
У ніч на 4 січня агресор атакував двома ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку.
Обидва – знищені на Хмельниччині,
– зазначили в Повітряних силах.
З якою метою ворог запустив 2 дрони
- Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня в ефірі телемарафону пояснила, з якою метою окупанти запустили два "Шахеди".
- Наталія Гуменюк зауважила, що це один з елементів тактичних дій росіян. Окупанти намагаються виснажувати ППО та продовжувати розвідувати позиції.
- "У нашій зоні відповідальності було характерним те, що ці дрони пройшли, намагаючись оминути ППО майже одночасно з атакою КАБами… Цього разу знову ворог спрямував їх по Бериславщині, де вже фактично знищена інфраструктура. Під вогнем опинилася лікарня, банківські установи", – розповіла Гуменюк.
- Також додала, по залишках ідентифікують, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, та які окупанти виготовляють на своїй території.
- "Вони їх особливим способом маркують", – зазначила Гуменюк.