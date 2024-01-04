Наши защитники уничтожили все "Шахеды", которые оккупанты запустили с юго-восточного направления. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также "Шахеды" атаковали Украину: в Киевской и еще в ряде областей объявляли воздушную тревогу
Сколько "Шахедов" уничтожили ночью
В ночь на 4 января агрессор атаковал двумя ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.
Оба – уничтожены в Хмельницкой области,
– отметили в Воздушных силах.
С какой целью враг запустил 2 дрона
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга в эфире телемарафона объяснила, с какой целью оккупанты запустили два "Шахеда".
- Наталья Гуменюк отметила, что это один из элементов тактических действий россиян. Оккупанты пытаются истощать ПВО и продолжать разведывать позиции.
- "В нашей зоне ответственности было характерно то, что эти дроны прошли, пытаясь обойти ПВО почти одновременно с атакой КАБами… На этот раз снова враг направил их по Бериславщине, где уже фактически уничтожена инфраструктура. Под огнем оказалась больница, банковские учреждения", – рассказала Гуменюк.
- Также добавила, что по остаткам идентифицируют, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за границы, и какие оккупанты изготовляют на своей территории.
- "Они их особым способом маркируют", – отметила Гуменюк.