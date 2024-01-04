Оккупанты нанесли ракетный удар по центру города. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА.
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Центр Курахового – под ракетным ударом
Вадим Филашкин рассказал, что российские захватчики около полуночи выпустили по Курахово ракете.
Разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки. По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет,
– отметил чиновник.
Добавил, что все обстоятельства и последствия ракетного удара устанавливают.
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Последствия ракетного удара по Кураховому / Фото с фейсбука Филашкина
Россияне снова ударили по Харькову
- Вечером 3 января оккупанты нанесли два ракетные удары по Харькову. Предварительно, враг ударил из С-300.
- По состоянию на 23:00 без пострадавших, сообщил глава ОВА.
- Олег Синегубов отметил, что есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части Харькова.