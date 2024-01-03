Детальнее об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что "по уточненной информации, сегодня после обеда наши защитники сбили в Днепровском районе 2 вражеские ракеты".

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Вспыхнул незначительный пожар

Из-за падения обломков возник незначительный пожар. Загорелась сухая трава на открытой территории,

– рассказал Сергей Лысак.

Обратим внимание, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 14:01. Жителей предупредили о высокой активности вражеской тактической авиации. Вскоре стало известно, что в регионе работает ПВО.

Жителей предупредили о высокой активности вражеской тактической авиации. Вскоре стало известно, что в регионе работает ПВО. Уже в 14:15 Воздушные силы отметили, что с Юга враг запустил ракету, и что она двигается в направлении Запорожья, Днепра, Кривого Рога. Через две минуты уточнили, что летит воздушная цель на Днепр.

и что она двигается в направлении Запорожья, Днепра, Кривого Рога. Через две минуты уточнили, что летит воздушная цель на Днепр. Корреспондент 24 Канала в 14:20 сообщил, что в городе раздались звуки взрывов. Мониторинговые каналы позже отметили, что ракета своей цели не достигла, ведь ее успешно сбили силы ПВО.

А уже в 14:43 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что защитники из ВзК "Восход" сбили над Днепровским районом ракету.

Это важно! Как только в вашем регионе объявляют воздушную тревогу – немедленно отправляйтесь в укрытие. Оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм может уберечь вам жизнь и здоровье.

2 января враг выпустил 99 ракет разного типа