В 14:01 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога в связи с высокой активностью вражеской тактической авиации. Впоследствии в регионе начала работать ПВО.

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Что известно об атаке на Днепр

В 14:15 Воздушные силы выпустили ракету с юга и что она двигается в направлении – Запорожье, Днепр, Кривой Рог. Уже через 2 минуты стало известно, что она летит на Днепр.

В 14:20 корреспондент 24 Канала сообщил, что в городе раздались звуки взрывов.

Впоследствии мониторинговые каналы заявили, что ракета не достигла своей цели, ведь ее успешно сбили силы ПВО. Вскоре в городе объявили об отбое тревоги.

В 14:43 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак официально сообщил, что защитники из ВзК "Восток" сбили ракету над Днепровским районом.

Предыдущий обстрел города стал траурным