О 14:01 у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу у зв'язку з високою активністю ворожої тактичної авіації. Згодом у регіоні почала працювати ППО.
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Що відомо про атаку на Дніпро
О 14:15 Повітряні сили випустили ракету з півдня і що вона рухається у напрямку – Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг. Вже за 2 хвилини стало відомо, що вона летить на Дніпро.
О 14:20 кореспондент 24 Каналу повідомив, що у місті пролунали звуки вибухів.
Згодом моніторингові канали заявили, що ракета не досягла своєї цілі, адже її успішно збили сили ППО. Невдовзі у місті оголосили про відбій тривоги.
О 14:43 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак офіційно повідомив, що оборонці з ПвК "Схід" збили ракету над Дніпровським районом.
Попередній обстріл міста став траурним
- 29 грудня окупанти масовано обстріляли Україну, зокрема Дніпро.
- Внаслідок обстрілу було зруйновано будівлю пологового будинку та торговельний центр. Також під час атаки постраждали приватні будинки, адміністративні будівлі, багатоповерхівки та автомобілі.
- На жаль, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 7 людей. Сьома жертва – 45-річний чоловік, він помер у лікарні 31 грудня.
- Станом на ранок 31 грудня відомо, що 18 пацієнтів залишаються у лікарнях, серед них півторарічний хлопчик.