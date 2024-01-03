Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла 24 Каналу, що війська України очевидно мінімізували авіаційний ресурс ворога. На збиття російських літаків Су відреагував і Юрій Ігнат.

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Гуменюк зазначила, що після збиття російських літаків на Півдні, окупанти 2 – 3 дні не підіймали авіацію в небо. Потому вони почали випробовувати інші пускові рубежі. До того ж один літак намагався запускати КАБи по узбережжю, а інший літак прикривав його.

Однак і цей досвід був не дуже переконливим для них. Тоді вони випустили 7-8 керованих авіабомб по узбережжю та швидко полетіли звідти, бо не почувались спокійними,

– зауважила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

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За її словами, російських тактичних літаків і над акваторією Чорного моря значно менше також. Регулярно фіксується виліт літаків МіГ-31, але й вони тримаються якнайдалі від повітряного простору, який контролює Україна своїми засобами ураження.

"F-16 також відкорегує їхню поведінку в повітрі", – наголосила Гуменюк.

Як вона зазначила, поруч із тим росіяни посилюють артилерійський компонент і збільшують кількість обстрілів населених пунктів. Зокрема, 2 січня в зоні відповідальності ОК "Південь" було понад 20 артилерійських обстрілів населених пунктів правого берега.

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