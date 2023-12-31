У Росії майже щодня щось "підгорає". Коли на вогник туди заскоче "бавовнятко", а коли через власну недолугість і криворукість росіяни "підпалять" самих себе.

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Коротке замикання

Як повідомляють ЗМІ, вночі в аеропорту міста Оренбург сталося коротке замикання, яке спричинило пожежу.

На місце загоряння викликали надзвичайників, а людей з будівлі аеропорту повиганяли на вулицю, де їм довелося мерзнути в очікуванні на посадку. Рейси до Оренбурга та з, між іншим, перенесли на 10 годин.

Відомо, що станом на ранок 31 грудня роботу аеропорту відновили у звичайному режимі. Деякі росіяни скаржаться, що через значну затримку вони не встигнуть усістися за новорічні столи.

Пізніше у пресслужбі Уральської транспортної прокуратури заявили, що пожежа виникла на будівельному майданчику нового термінального комплексу аеропорту через загоряння кабелів.

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