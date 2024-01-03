Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что войска Украины очевидно минимизировали авиационный ресурс врага. На сбитие российских самолетов Су отреагировал и Юрий Игнат.

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Гуменюк отметила, что после сбивания российских самолетов на Юге, оккупанты 2 – 3 дня не поднимали авиацию в небо. Потом они начали испытывать другие пусковые рубежи. К тому же один самолет пытался запускать КАБ по побережью, а другой самолет прикрывал его.

Однако и этот опыт был не слишком убедителен для них. Тогда они выпустили 7-8 управляемых авиабомб по побережью и быстро улетели оттуда, потому что не чувствовали себя спокойными,

– отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

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По ее словам, российских тактических самолетов и над акваторией Черного моря гораздо меньше тоже. Регулярно фиксируется вылет самолетов МиГ-31, но и они держатся подальше от воздушного пространства, которое контролирует Украина своими средствами поражения.

"F-16 также скорректирует их поведение в воздухе", — подчеркнула Гуменюк.

Как она отметила, в то же время россияне усиливают артиллерийский компонент и увеличивают количество обстрелов населенных пунктов. В частности, 2 января в зоне ответственности ОК "Юг" находились более 20 артиллерийских обстрелов населенных пунктов правого берега.

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