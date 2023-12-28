По имеющейся информации из российских пабликов, в одном из сбитых бомбардировщиков Су-34 находился Степан Жирнов. Он – 35-летний старший лейтенант.

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Воевал в Сирии

Известно, что Степан Жирнов – уроженец амурского поселка Серышево. Для понимания, это за 8 тысяч километров от Киева.

35-летний старший лейтенант – не новичок на войне. Он сначала воевал в Сирии. После этого оккупант отправился в Украину, чтобы терроризировать мирное население ракетами, запущенными из Су-34.

К счастью, захватчика удалось ликвидировать. 22 декабря его самолет сбили. Обратим внимание, что в тот же день авиазасада ВСУ в Херсонской области уничтожила еще два российских Су-34. Так, за какую-то неделю страна-агрессор осталась еще без 5 воздушных судов.



Степана Жирнова похоронят 29 декабря / Скриншот из сети

В эфире 24 Канала авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что с начала полномасштабного вторжения враг потерял уже 26 самолетов Су-34. По его словам, по ценам 2014 года одно такое воздушное судно стоило оккупантам 1 миллиард рублей или 26 миллионов долларов. И это цена без вооружения.

Кроме того, каждая ракета на борту этого истребителя обходится в 1 миллион долларов. Чтобы подготовить пилота, нужно выложить еще 2 – 3 миллиона долларов.

Поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет освежить в памяти свежую статистику. Ею утром 28 декабря поделились в Генштабе ВСУ.

Какие потери понес враг с 24 февраля 2022 года