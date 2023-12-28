По имеющейся информации из российских пабликов, в одном из сбитых бомбардировщиков Су-34 находился Степан Жирнов. Он – 35-летний старший лейтенант.
Читайте также Все это видят: почему уничтожение "Новочеркасска" очень болезненно для Путина
Воевал в Сирии
Известно, что Степан Жирнов – уроженец амурского поселка Серышево. Для понимания, это за 8 тысяч километров от Киева.
35-летний старший лейтенант – не новичок на войне. Он сначала воевал в Сирии. После этого оккупант отправился в Украину, чтобы терроризировать мирное население ракетами, запущенными из Су-34.
К счастью, захватчика удалось ликвидировать. 22 декабря его самолет сбили. Обратим внимание, что в тот же день авиазасада ВСУ в Херсонской области уничтожила еще два российских Су-34. Так, за какую-то неделю страна-агрессор осталась еще без 5 воздушных судов.
Степана Жирнова похоронят 29 декабря / Скриншот из сети
В эфире 24 Канала авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что с начала полномасштабного вторжения враг потерял уже 26 самолетов Су-34. По его словам, по ценам 2014 года одно такое воздушное судно стоило оккупантам 1 миллиард рублей или 26 миллионов долларов. И это цена без вооружения.
Кроме того, каждая ракета на борту этого истребителя обходится в 1 миллион долларов. Чтобы подготовить пилота, нужно выложить еще 2 – 3 миллиона долларов.
Поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет освежить в памяти свежую статистику. Ею утром 28 декабря поделились в Генштабе ВСУ.
Какие потери понес враг с 24 февраля 2022 года
- Так, с начала полномасштабного вторжения наши военные ликвидировали 356 670 российских захватчиков. Только за прошедшие сутки на тот свет отправили 920 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Но это далеко не все. В металлолом превратили 5940 танков, 11015 боевых бронированных машин, 8391 артиллерийскую систему, 935 РСЗО, а также 617 средств ПВО.
- Кроме того, враг не досчитается 329 самолетов, 324 вертолетов, 6503 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1620 крылатых ракет, 23 судов, 1 подводной лодки, 11 180 автомобилей и автоцистерн, а также 1247 единиц специальной техники.