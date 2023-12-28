За наявною інформацією з російських пабліків, в одному зі збитих бомбардувальників Су-34 перебував Стєпан Жирнов. Він – 35-річний старший лейтенант.

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Воював у Сирії

Відомо, що Стєпан Жирнов – уродженець амурського селища Серишеве. Для розуміння, це поза 8 тисяч кілометрів від Києва.

35-річний старший лейтенант – не новачок на війні. Він воював спочатку у Сирії. після цього окупант вирушив до України, щоб тероризувати мирне населення ракетами, запущеними з Су-34.

На щастя, загарбника вдалося ліквідувати. 22 грудня його літак збили. Звернімо увагу, що того ж дня авіазасідка ЗСУ на Херсонщині знищила ще два російські Су-34. Так, за якийсь тиждень країна-агресорка залишилася ще без 5 повітряних суден.



Стєпана Жирнова поховають 29 грудня / Скриншот з мережі

В ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Валерій Романенко зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив уже 26 літаків Су-34. За його словами, за цінами 2014 року, одне таке повітряне судно коштувало окупантам 1 мільярд рублів або 26 мільйонів доларів. І це вартість без озброєння.

Крім того, кожна ракета на борту цього винищувача обходиться в 1 мільйон доларів. Щоб підготувати пілота, потрібно викласти ще 2 – 3 мільйони доларів.

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде освіжити собі у пам'яті свіжу статистику. Нею зранку 28 грудня поділилися у Генштабі ЗСУ.

Яких втрат зазнав ворог з 24 лютого 2022 року