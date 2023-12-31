В американському Інституті вивчення війни проаналізували дії окупантів. Окрім того, про мету агресора розповіли в Силах оборони, передає 24 Канал.

До теми "Образотворче мистецтво" на аеродромах: чому Росія малює там силуети літаків

Росіяни намагаються захистити свої літаки

Російські мілблогери стверджували, що 29 грудня під час пуску ракети Х-101 по Україні окупанти нібито "вперше застосували приманний комплекс ППО Л-504".

Аналітики зазначили, що в патенті 2001 року на такі комплекси стверджували, що приманка нібито "в три рази знижує ймовірність ураження ракети засобами ППО та може імітувати ракету".

А поки пропагандисти заявляли про нібито технологічні інновації, супутникові знімки, отримані 29 грудня, показали, що росіяни намалювали авіаційні приманки на авіабазі Приморсько-Ахтарськ.

В ISW припустили, що таким чином ворог намагається захистити російські літаки МіГ-29 і Су-34 від ударів БпЛА.

РосЗМІ повідомляли, що центральне територіальне управління росавіації відвідало дочірню компанію концерну "Калашников" Zala Aero, аби проінспектувати нібито розробку нового безпілотника Z-16.

За словами пропагандистів, він начебто "здатний вести спостереження в будь-який час доби та розвивати швидкість 110 кілометрів на годину".

Російська мета – запровадити технологічні інновації для оптимізації систем для використання в Україні,

– зазначили аналітики.

"Ми відстежуємо реальну обстановку, а не намальовану"

В ефірі телемарафону речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони прокоментувала "образотворче мистецтво" на аеродромах окупантів. Наталія Гуменюк зауважила, агресор розуміє, що є супутникове спостереження, спостереження за важливими об'єктами, стратегічними.

Окупанти намагаються продовжувати гібридну війну, заплутувати, вводити в оману.

Це з їхнього боку така тактична хитрість, але вона вже розгадана і в принципі ми відстежуємо реальну обстановку, а не намальовану,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Зауважимо, що силуети літаків росіяни малюють на своїх авіабаз вже не вперше. Зокрема, у жовтні з'явилися супутникові знімки з "Енгельса". Там бійці Путіна намалювали Ту-95.

Окрім того, графіті МіГ-31 були зафіксовані в анексованому Криму.

Зверніть увагу! Станом на ранок 31 грудня Росія вже втратила 329 літаків.