Росія знову намагалась вдалося до чергового обману. Країна-агресорка намалювала на аеродромі у Причорноморсько-Ахтарську силуети літаків, які нібито там розміщені.

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Ворог намагається видати їх за справжні

Супутник зафіксував на авіабазі силуети намальованих літаків. Росія намагається вдавати, що вони справжні. Таким чином там намагаються обдурити світ після того, як по аеродромах країни-агресорки завдали низку ударів.

Росія намалювала літаки-обманки на авіабазі в Приморсько-Ахтарську, як показують нові супутникові знімки,

– мовиться в повідомленні.

База, де зафіксували літаки – обманки, чинна, а ліки використовують для атак по Україні. Також своїми малюнками Росія "прикрасила" аеродром в Єйську.



Росія намагається приховати втрати / Фото із супутника

Росіяни втрачають літаки