Россия снова пыталась прибегнуть к очередному обману. Страна-агрессорка нарисовала на аэродроме в Причерноморско-Ахтарске силуэты якобы размещенных самолетов.

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Враг пытается выдать их за настоящие

Спутник зафиксировал на авиабазе силуэты нарисованных самолетов. Россия пытается делать вид, что они настоящие. Таким образом, там пытаются обмануть мир после того, как по аэродромам страны-агрессорки нанесли ряд ударов.

Россия нарисовала самолеты-обманки на авиабазе в Приморско-Ахтарске, как показывают новые спутниковые снимки,

– говорится в сообщении.

База, где зафиксировали самолеты – обманки, действительна, а лекарства используют для атак по Украине. Также своими рисунками Россия "украсила" аэродром в Ейске.



Россия пытается скрыть потери / Фото со спутника

Россияне теряют самолеты