Россия снова пыталась прибегнуть к очередному обману. Страна-агрессорка нарисовала на аэродроме в Причерноморско-Ахтарске силуэты якобы размещенных самолетов.
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Враг пытается выдать их за настоящие
Спутник зафиксировал на авиабазе силуэты нарисованных самолетов. Россия пытается делать вид, что они настоящие. Таким образом, там пытаются обмануть мир после того, как по аэродромам страны-агрессорки нанесли ряд ударов.
Россия нарисовала самолеты-обманки на авиабазе в Приморско-Ахтарске, как показывают новые спутниковые снимки,
– говорится в сообщении.
База, где зафиксировали самолеты – обманки, действительна, а лекарства используют для атак по Украине. Также своими рисунками Россия "украсила" аэродром в Ейске.
Россия пытается скрыть потери / Фото со спутника
Россияне теряют самолеты
- Три вражеских бомбардировщика Су-34 были ликвидированы 22 декабря на юге. А вечером 24 декабря украинские силы сбили над Черным морем истребитель-бомбардировщик Су-30СМ и Донецкой области – Су-34. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что сейчас враг приходит в себя после таких существенных потерь. А потому это время следует использовать украинским силам.
- Россияне сейчас будут проводить для своих пилотов обучение, будут отрабатывать новые алгоритмы действий Также предположительно будут совершенствовать самолеты Су-34, в частности, по радиоэлектронной борьбе.
- Россияне понесут потери не только в авиационной технике, а также теряют квалифицированных летчиков. Только с начала 2023 года было ликвидировано 59 военных пилотов России.