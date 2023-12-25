Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что враг приходит в себя после таких существенных потерь. А потому это время следует использовать украинским силам.
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Опасность по всей линии фронта
Россияне сейчас будут проводить для своих пилотов обучение, будут отрабатывать новые алгоритмы действий. Также предположительно будут совершенствовать самолеты Су-34, в частности, по радиоэлектронной борьбе.
Благодаря этому мы имеем время для того, чтобы ликвидировать российские самолеты, чтобы отогнать их от воздушного пространства Украины, где это возможно. Здесь есть прямая связь с фронтом, ведь россияне ФАБами, имеющими вес 500 килограммов, совершали "ковровые бомбометания" украинских позиций,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Когда эти бомбы прилетали в блиндаж или в здании, где находились украинские военные, то производили стопроцентное поражение наших сил. Сейчас у российской авиации нет таких возможностей.
В то же время зенитно-ракетные комплексы Patriot, IRIS-T или NASAMS украинских Сил противовоздушной обороны будут мигрировать вдоль линии фронта, в частности на севере – в Черниговской, Сумской или Харьковской областях. Здесь они будут искать российскую авиационную технику, пытающуюся бомбить эти регионы. А также эти системы будут перемещаться на юг,
– подчеркнул Иван Ступак.
Россияне, по его словам, уже делают предположение, что эта украинская техника передвигается не грузовиками "Новой почты", а по железной дороге. Это позволяет очень быстро перемещать ее вдоль линии фронта.
Украина продолжает поражать российскую военную авиацию
- По сообщению командующего Воздушными силами Николая Олещука, 22 декабря украинские силы ликвидировали сразу 3 вражеских бомбардировщика Су-34.
- Россияне подтвердили сбивание их самолетов вблизи населенного пункта Крынки в Херсонской области. Су-34 был ликвидирован при попытке бомбардировать украинский плацдарм на левом берегу Днепра. Сообщается, что "некоторые из пилотов выжили".
- Также украинские защитники 24 декабря сбили над акваторией Черного моря вражеский истребитель-бомбардировщик Су-30СМ. Также был ликвидирован очередной Су-34 на Мариупольском направлении в Донецкой области.