Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что враг приходит в себя после таких существенных потерь. А потому это время следует использовать украинским силам.

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Опасность по всей линии фронта

Россияне сейчас будут проводить для своих пилотов обучение, будут отрабатывать новые алгоритмы действий. Также предположительно будут совершенствовать самолеты Су-34, в частности, по радиоэлектронной борьбе.

Благодаря этому мы имеем время для того, чтобы ликвидировать российские самолеты, чтобы отогнать их от воздушного пространства Украины, где это возможно. Здесь есть прямая связь с фронтом, ведь россияне ФАБами, имеющими вес 500 килограммов, совершали "ковровые бомбометания" украинских позиций,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Когда эти бомбы прилетали в блиндаж или в здании, где находились украинские военные, то производили стопроцентное поражение наших сил. Сейчас у российской авиации нет таких возможностей.

Обратите внимание! Россияне несут потери не только в авиационной технике, а также теряют квалифицированных летчиков. Только с начала 2023 года было ликвидировано 59 военных пилотов России.

В то же время зенитно-ракетные комплексы Patriot, IRIS-T или NASAMS украинских Сил противовоздушной обороны будут мигрировать вдоль линии фронта, в частности на севере – в Черниговской, Сумской или Харьковской областях. Здесь они будут искать российскую авиационную технику, пытающуюся бомбить эти регионы. А также эти системы будут перемещаться на юг,

– подчеркнул Иван Ступак.

Россияне, по его словам, уже делают предположение, что эта украинская техника передвигается не грузовиками "Новой почты", а по железной дороге. Это позволяет очень быстро перемещать ее вдоль линии фронта.

Украина продолжает поражать российскую военную авиацию