Только за 2023 год Россия потеряла по меньшей мере 59 военных пилотов. Среди них, в частности, высокопоставленных офицеров – полковника Виталия Табачникова, руководившего вертолетом Ка-52, и командира вертолетного звена майора Григория Азанова.

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Более 200 "черных пакетов"

Еще 13 военных летчиков в этом году погибли на территории самой России во время мятежа вагнеровцев во главе с Пригожиным. Журналисты говорят, что больше потерь за один день российская авиация понесла только в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Справка: Следует заметить, что вышеприведенные цифры установлены журналистами на основе данных из открытых источников, а не официальной информации, впрочем, они одинаково определенную картину отображают.

В СМИ отмечают, что в целом с начала войны Россия потеряла более 200 военных пилотов. Чтобы подготовить одного такого специалиста, нужно не менее шести лет обучения и более 3 миллионов долларов.

Сколько боевых самолетов Россия использует в Украине

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у России есть полторы тысячи самолетов и вертолетов стратегической авиации. Среди них – самолеты Су-35, Су-25, Су-30, Су-27, Су-34, Миг-29, Ту-22 М3, Ту-95.

Ту-60, а также вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-28 и другие.

В то же время в Украине оккупанты используют около 300 самолетов. Они дислоцируются на 30 – 40 аэродромах в Беларуси, России и на оккупированных территориях.

Черный день для российской авиации