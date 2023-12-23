Только за 2023 год Россия потеряла по меньшей мере 59 военных пилотов. Среди них, в частности, высокопоставленных офицеров – полковника Виталия Табачникова, руководившего вертолетом Ка-52, и командира вертолетного звена майора Григория Азанова.
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Более 200 "черных пакетов"
Еще 13 военных летчиков в этом году погибли на территории самой России во время мятежа вагнеровцев во главе с Пригожиным. Журналисты говорят, что больше потерь за один день российская авиация понесла только в первый день полномасштабного вторжения в Украину.
В СМИ отмечают, что в целом с начала войны Россия потеряла более 200 военных пилотов. Чтобы подготовить одного такого специалиста, нужно не менее шести лет обучения и более 3 миллионов долларов.
Сколько боевых самолетов Россия использует в Украине
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у России есть полторы тысячи самолетов и вертолетов стратегической авиации. Среди них – самолеты Су-35, Су-25, Су-30, Су-27, Су-34, Миг-29, Ту-22 М3, Ту-95.
Ту-60, а также вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-28 и другие.
В то же время в Украине оккупанты используют около 300 самолетов. Они дислоцируются на 30 – 40 аэродромах в Беларуси, России и на оккупированных территориях.
Черный день для российской авиации
- Наши защитники уничтожили 3 российских бомбардировщика Су-34 на Юге за один день, 22 декабря. Известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 называют в России "новейшей разработкой". Хотя его создали еще при СССР, страна-агрессор наладила серийное производство этого самолета только в 2014 году.
- Оккупанты активно теряют в Донецкой области Су-25. За 10 дней они "избавились" от 5 таких самолетов. Военный эксперт объяснил, что это связано, в частности, с увеличением в 3-4 раза вылетов на Авдеевском и Луганском направлениях, где россияне проводят наступательные действия.
- По состоянию на 23 декабря, по данным Генштаба, с начала большой войны оккупанты потеряли 327 самолетов.