Украинцы уже получили рождественские подарочки от ВСУ – 24 декабря были сбиты два российских самолета Су. Зеленский не обошел это вниманием в своем поздравлении.

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Что написал президент

Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 "Шахедов" и несколько ракет, но еще две российские "сушки". Всего за неделю у террористов минус 5 самолетов,

– подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, 2024-й станет годом возможностей.

"Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год – настроение наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами. Возможностей по укреплению нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле", – высказался лидер государства.

Зеленский о защитниках и защитницах

Президент пожелал, чтобы светлое время Рождества сделало более светлым весь следующий год. И, конечно, поблагодарил Силы обороны, медиков и волонтеров.

Спасибо всем нашим воинам за меткость и силу! Спасибо каждому и каждой, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства, кто выдерживает вражеские атаки и показывает несгибаемость, где бы он ни был: на востоке и юге или на границах нашей страны, кто в бою и на позициях, кто спасает и лечит людей. Все наши экстренные службы. Каждому, кто помогает. Спасибо всем вам!

– написал он.

Высшее военное руководство поздравило с Рождеством