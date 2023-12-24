Журналисты назвали 2023-й для россиян годом мясорубок и указали: за этот год Россия потеряла в полтора раза больше военных, чем в 2022-м, в первый год вторжения в Украину. По их словам, цифры отражают картину в целом, но не в деталях. Россияне скрывают официальное количество погибших, поэтому медийщики опирались на данные из открытых источников.

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Сколько россиян погибло в 2023 году: данные BBC

Главная тенденция этого года – резкое увеличение потерь среди людей, привлеченных на фронт "с гражданки". Две трети всех установленных нами погибших – это те, кто до начала вторжения не был связан с армией – добровольцы, мобилизованные, заключенные и "новобранцы" частных военных компаний,

– говорится в материале.

Журналисты назвали цифру безвозвратных потерь россиян в 309 тысяч человек, среди них от 80 до 100 тысяч погибших. На одного погибшего приходится двое тяжелораненых.

Самому младшему погибшему было 19 лет (ушел контрактником), самому старшему – 71 (ушел добровольцем).

Из около 40 тысяч оккупантов, чьи имена установили журналисты, в 2023 году погибло более 24 тысяч. Естественно, реальный уровень потерь еще выше, но и эта неофициальная цифра поражает и дает приблизительное представление о ситуации.

Среди боевиков "ЛДНР" потери составляют более 100 тысяч человек.

Оккупантов часто отправляют на фронт без подготовки

Это даже хуже, чем в 1980-х, когда СССР вмешался в войну в Афганистане. Тогда советские солдаты тренировались 4-6 месяцев. Теперь же проходит несколько дней с момента подписания контракта до собственно отправки на фронт – и за это время многие успевают погибнуть.

Портрет типичного оккупанта изменился: кого россияне отправляют воевать

В 2022 году портрет типичного погибшего оккупанта был таким: 21-летний солдат-контрактник, чаще всего десантник, мотострелок или морпех.

В 2023 году "типичный российский боец, убитый в Украине, – это 34-летний заключенный, отправившийся на фронт из колонии".

Причем если в 2022 году большинство осужденных завербовала наемная группа "Вагнер", то с февраля 2023 года набором занимается исключительно Министерство обороны,

– подчеркивают журналисты.

Бурят или русский: из каких регионов погибшие россияне

Здесь данные достаточно интересные. По абсолютному числу погибших лидируют Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область. Но ведь количество мужчин в разных регионах разное. Если пересчитать данные, учитывая плотность мужского населения, то окажется, что больше всего потерь в бедных регионах, где есть недостаток природных ресурсов и труднее найти работу. А вербовщики обещают высокие зарплаты на фронте.

Для жителей Тувы и Бурятии вероятность быть убитым на войне в Украине в 2023 году была в 30-40 раз выше, чем для москвичей. Однако большинство военнослужащих, погибших в Украине, – это славяне и, прежде всего, русские,

– пишут медийщики.

Так происходит из-за мобилизации и привлечения заключенных.

Где были наибольшие потери

Наибольшие потери за все время войны Россия понесла зимой 2023 года – во время попытки наступления на Донбассе. Причина – критические тактические ошибки. К примеру, лобовые атаки посреди поля и использование тех дорог, где раньше уже попадали под обстрел.

Больше всего потерь среди заключенных, мобилизованных и добровольцев. Потери среди 155 бригады морпехов, которые пытаются взять Угледар, в четыре раза больше потерь этого подразделения за десять лет войны в Чечне.

Что известно о потерях среди вагнеровцев

Они очень большие, ведь именно "вагнеров" бросили брать Бахмут. К тому же командование расстреливало отступающих с поля боя.

Журналисты BBC отмечают: с января по март 2023 года еженедельно погибало не менее 300 наемников. К концу лета количество убитых членов "ЧВК Вагнера" составляло уже треть от общих потерь россиян. Большинство ликвидированных вагнеровцев составляли заключенные.

Существует несколько некрополей персонально для заключенных вагнеровцев

Известно о семи кладбищах для заключенных на территории России плюс одно на оккупированной Луганщине. На каждом похоронено от нескольких десятков до семи сотен. Родным часто даже не сообщали о гибели.

Россия не жалеет зэков, но пытается сохранить элиту

Десантники и спецназовцы, которым повезло выжить в 2022 году, теперь преимущественно удерживают позиции и проводят снайперские операции. Командование бережет их. "Ценных специалистов теперь отправляют в наступление только при благоприятных условиях", говорится в материале.

Но во время контрнаступления старшие офицеры снова оказывались близко к линии фронта. С июня по октябрь их потери были сравнимы с потерями в первые месяцы войны.

Пилоты отправляются в вечный полет один за другим

За все время войны погибли около 200 летчиков, в 2023 году – 59. Обучение каждого из них длится 6 лет и стоит более 3 миллионов долларов.

Оккупанты вербуют на войну мигрантов из других стран – в том числе обманом и манипуляциями

Речь об Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Непале и ряде других стран. Мигрантам предлагают обмен: их не будут выдворять из России, но нужно "поработать на государство". Зарплата хорошая, работа "простая и хорошая", деталей нет. Еще и документы, которые нужно подписать, на русском.