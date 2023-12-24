Журналисты выяснили и количество людей из разных регионов, мобилизуемых Кремлем. Более того, среднестатистический погибший в 2023 году – это 34-летний зек, ушедший на фронт из колонии.

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Что выяснили журналисты о потерях врага

К концу декабря (2023 года – 24 Канал) нам удалось установить имена более 40 тысяч российских военных, погибших за все время вторжения в Украину. Из них 15 520 – погибли в прошлом году, а по меньшей мере 24 100 – в 2023 году. Реальный уровень потерь российской армии намного выше, но эти данные помогают сделать некоторые выводы о состоянии российской армии во время войны,

– объяснило издание.

Журналисты заверили, что буквально в 2022 году типичному погибшему российскому военному, чью смерть удалось подтвердить изданию, был 21 год и он был солдатом-контрактником. Чаще десантником, мотострелком или морпехом. В этом году это 34-летние зеки, которых завербовало минобороны.

Что касается потерь России в регионах, то на 21 декабря максимальное количество погибших военных из региона назвали власть и СМИ Краснодарского края – 1495. Но если перечислить данные с учетом плотности мужского населения в каждом регионе, то список выйдет другим.

Для жителей Тувы и Бурятии вероятность быть убитым на войне в Украине в этом году была в 30-40 раз выше, чем для москвичей,

– заявило издание.

По их данным, по числу погибших оккупантов лидируют:

Краснодарский край,

Свердловская область,

Башкортостан,

Челябинская область.



Потери врага, которые установили журналисты / Скриншот по изданию

Анализируя публичную информацию и данные по кладбищам журналисты:

к концу декабря установили имена 40 тысяч погибших;

проанализировав данные 70 кладбищ, СМИ выяснили – количество тех, о ком сообщалось публично, еще примерно такое же, как количество военных могил, о гибели которых не было упоминания в СМИ или соцсетях;

то есть, реальное количество погибших может быть как минимум вдвое выше – то есть более 80 тысяч человек.

Кроме того, журналисты сочли также погибших на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей. Наконец вышло ориентировочно более 103 тысяч оккупантов.

Следует заверить, что это только данные из открытых источников тех, кого смогли установить СМИ. На самом деле они гораздо больше.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ утром 24 декабря сообщили, что Россия потеряла на войне в Украине уже 353 190 оккупантов. За прошедшие сутки – 800 врагов.