С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли уже более 353 тысяч солдат. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать точное количество погибших тяжело из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага

личного состава – 353 190 (+800);

танков – 5858 (+4);

боевых бронированных машин – 10 888 (+17);

артиллерийских систем – 8314 (+28);

РСЗО – 932 (+0);

средств ПВО – 611 (+0);

самолетов – 327 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20);

крылатых ракет – 1614 (+1);

кораблей/катеров – 22 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11 022 (+27);

специальной техники – 1229 (+6).



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