Российские захватчики существенно снизили применение управляемых авиабомб (КАБ) на Юге. Это произошло после того, как украинская ПВО уничтожила три российских бомбардировщика Су-34.

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Потеря Су-34 повлияет на активность оккупантов

За минувшие сутки, 22 декабря, россияне нанесли один авиаудар и сбросили четыре управляемых авиабомбы по Крынкам на левобережье Херсонской области.

Перед этим оккупанты три раза наносили авиаудары и применили 15 КАБов по правому и левому берегам Херсонщины.

Это связано с уничтожением трех российских самолетов Су-34. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что сбили их молниеносно и изящно. Оккупанты пытались подлететь поближе, чтобы ударить глубже в тыл.

По словам Юрия Игната в комментарии "Бабелю", что сбитие Су-34 повлияет на то, что оккупанты не будут такими активными на южном направлении определенное время, чтобы уменьшить риски для себя. Это существенно повлияло на психологическое состояние оккупантов на этих позициях.

Атаки будут возобновлять. Самолетов у них достаточно. Сбрасывать авиабомбы могут и самолеты Су-35, и Су-34, и, скорее всего, это могут делать Су-24,

– отметил представитель.

Поэтому авиабомбы пока могут не долетать или лететь не так далеко, как хотели бы оккупанты.

Сбитие трех Су-34