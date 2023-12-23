Российские захватчики существенно снизили применение управляемых авиабомб (КАБ) на Юге. Это произошло после того, как украинская ПВО уничтожила три российских бомбардировщика Су-34.
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Потеря Су-34 повлияет на активность оккупантов
За минувшие сутки, 22 декабря, россияне нанесли один авиаудар и сбросили четыре управляемых авиабомбы по Крынкам на левобережье Херсонской области.
Перед этим оккупанты три раза наносили авиаудары и применили 15 КАБов по правому и левому берегам Херсонщины.
Это связано с уничтожением трех российских самолетов Су-34. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что сбили их молниеносно и изящно. Оккупанты пытались подлететь поближе, чтобы ударить глубже в тыл.
По словам Юрия Игната в комментарии "Бабелю", что сбитие Су-34 повлияет на то, что оккупанты не будут такими активными на южном направлении определенное время, чтобы уменьшить риски для себя. Это существенно повлияло на психологическое состояние оккупантов на этих позициях.
Атаки будут возобновлять. Самолетов у них достаточно. Сбрасывать авиабомбы могут и самолеты Су-35, и Су-34, и, скорее всего, это могут делать Су-24,
– отметил представитель.
Поэтому авиабомбы пока могут не долетать или лететь не так далеко, как хотели бы оккупанты.
Сбитие трех Су-34
- В пятницу 22 декабря стало известно об уничтожении сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это отличная новость, ведь таким образом Украина уменьшает преимущество врага в воздухе.
- Источники 24 Канала в ГУР сообщают, что нашим военным удалось "минуснуть" не только самолеты. Однако пока никаких деталей или официального подтверждения этой информации нет. Число погибших россиян еще уточняют, но жертвы среди оккупантов точно есть. Пока неизвестно, речь идет о пилотах или о ком-то другом.
- К слову, на днях россияне сами же сбили свой самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. Как сообщил Олещук, украинские защитники лишь сказали спасибо российским зенитчикам, сбившим свой же борт.