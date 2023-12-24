З 24 лютого 2022 року окупанти втратили вже понад 353 тисячі солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати точну кількість загиблих важко через інтенсивні бої.
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Які втрати ворога
- особового складу – 353 190 (+800);
- танків – 5 858 (+4);
- бойових броньованих машин – 10888 (+17);
- артилерійських систем – 8314 (+28);
- РСЗВ – 932 (+0);
- засобів ППО – 611 (+0);
- літаків – 327 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20);
- крилатих ракет – 1614 (+1);
- кораблів/катерів – 22 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27);
- спеціальної техніки – 1229 (+6).
Втрати ворога 24 грудня 2023 року
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