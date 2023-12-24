Журналісти назвали 2023-й для росіян роком м'ясорубок і вказали: за цей рік Росія втратила у півтора раза більше військових, аніж за 2022-й, перший рік вторгнення в Україну. За їхніми словами, цифри відображають картину загалом, але не в деталях. Росіяни приховують офіційну кількість загиблих, тож медійники спиралися на дані з відкритих джерел.

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Скільки росіян загинуло в 2023 році: дані ВВС

Головна тенденція цього року — різке збільшення втрат серед людей, залучених на фронт "з громадянки". Дві третини всіх встановлених нами загиблих – це ті, хто до початку вторгнення не був пов'язаний з армією – добровольці, мобілізовані, ув'язнені та "новобранці" приватних військових компаній,

– ідеться в матеріалі.

Журналісти назвали цифру безповоротних втрат росіян у 309 тисяч осіб, серед них від 80 до 100 тисяч загиблих. На одного загиблого припадає двоє тяжкопоранених.

Наймолодшому загиблому було 19 років (пішов контрактником), найстаршому - 71 (пішов добровольцем).

Із близько 40 тисяч окупантів, чиї імена встановили журналісти, у 2023 році загинуло понад 24 тисячі. Звісно, реальний рівень втрат іще вищий, але і ця неофіційна цифра вражає і дає приблизне уявлення про ситуацію.

Серед бойовиків "ЛДНР" втрати становлять понад 100 тисяч осіб.

Окупантів часто відправляють на фронт без підготовки

Це навіть гірше, ніж у 1980-ті, коли СРСР втрутився у війну в Афганістані. Тоді радянські солдати тренувалися 4-6 місяців. Тепер же минає кілька днів від моменту підписання контракту до власне відправлення на фронт – і за цей час багато хто встигає загинути.

Портрет типового окупанта змінився: кого росіяни відправляють воювати

У 2022 році портрет типового загиблого окупанта був таким: 21-річний солдат-контрактник, найчастіше десантник, мотострілок або морпіх.

У 2023 році "типовий російський боєць, убитий в Україні, – це 34-річний ув'язнений, який вирушив на фронт із колонії".

Причому якщо 2022 року більшість засуджених завербувала найманська група "Вагнер", то з лютого 2023-го набором займається виключно Міністерство оборони,

– наголошують журналісти.

Буряти чи рускіє: з яких регіонів походять загиблі росіяни

Тут дані досить цікаві. За абсолютним числом загиблих тримають першість Краснодарський край, Свердловська область, Башкортостан і Челябінська область. Але ж кількість чоловіків у різних регіонах різна. Якщо перерахувати дані, врахувавши густоту чоловічого населення, виявиться, що найбільше втрат у бідних регіонах, де є нестача природних ресурсів і складніше знайти роботу. А вербувальники обіцяють високі зарплати на фронті.

Для мешканців Туви та Бурятії імовірність бути вбитим на війні в Україні 2023 року була у 30-40 разів вищою, ніж для москвичів. Однак більшість військовослужбовців, загиблих в Україні, – це слов'яни і, насамперед, росіяни,

– пишуть медійники.

Так відбувається через мобілізацію та залучення ув'язнених.

Де були найбільші втрати

Найбільших втрат за весь час війни Росія зазнала взимку 2023 року – під час спроби наступу на Донбасі. Причина – критичні тактичні помилки. Наприклад, лобові атаки посеред поля та використання тих шляхів, де раніше вже потрапляли під обстріл.

Найбільше втрат серед ув'язнених, мобілізованих і добровольців. Втрати серед 155 бригади морпіхів, які намагаються взяти Вугледар, у чотири рази більші, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни у Чечні.

Що відомо про втрати серед вагнерівців

Вони дуже великі, адже саме "вагнерів" кинули брати Бахмут. До того ж командування розстрілювало тих, хто відступав із поля бою.

Журналісти ВВС зазначають: із січня по березень 2023 року щотижня гинуло не менше 300 найманців. На кінець літа кількість вбитих членів "ПВК Вагнера" становила вже третину від загальних втрат росіян. Більшість ліквідованих вагнерівців були ув'язненими.

Існує кілька некрополів персонально для ув'язнених вагнерівців

Відомо про сім кладовищ для ув'язнених на території Росії плюс одне на окупованій Луганщині. На кожному поховано від кількох десятків до семи сотень. Рідним часто навіть не повідомляли про загибель.

Росія не шкодує зеків, але пробує зберегти еліту

Десантники та спецназівці, яким поталанило вижити 2022 року, тепер переважно утримують позиції і проводять снайперські операції. Командування береже їх. "Цінних фахівців тепер відправляють у наступ лише за сприятливих умов", ідеться в матеріалі.

Але під час контрнаступу старші офіцери знову опинялися близько до лінії фронту. З червня по жовтень їхні втрати були порівнянні з втратами в перші місяці війни.

Пілоти вирушають у вічний політ один за одним

За весь час війни загинуло близько 200 льотчиків, у 2023 році – 59. Навчання кожного з них триває 6 років і коштує понад 3 мільйони доларів.

Окупанти вербують на війну мігрантів з інших країн – у тому числі обманом і маніпуляціями

Мова про Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Непал і низку інших країн. Мігрантам пропонують обмін: їх не будуть виганяти з Росії, але треба "попрацювати на державу". Зарплатня гарна, робота "проста і хороша", деталей нема. Ще й документи, які треба підписати, російською.