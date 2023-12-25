В этом году Украина впервые за время восстановления Независимости отмечает Рождество Христово вместе со всем миром – то есть 25 декабря. Это, в частности, отметил генерал-лейтенант Буданов в своем поздравлении к украинцам.
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Поздравление с Рождеством от главы ГУР
Главный украинский разведчик констатирует, что мы все больше объединяемся с большой европейской семьей. А 2024-й будет в первую очередь годом продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников.
Встретим мы его, нанося сокрушительное поражение россиянам ради освобождения родной земли. Кремлевский террористически-оккупационный режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности,
– заверил начальник ГУР Минобороны.
Кирилл Буданов акцентирует, что украинцы – сильная нация, способная преодолеть все на пути к своей Свободе и Независимости:
"Так пусть Рождественская Звезда придаст нам силы и неисчерпаемой энергии для борьбы с врагом, а год, в который мы вступаем, принесет Украине долгожданную Победу", – говорится в сообщении.
Кто еще поздравлял украинцев с праздниками
- Президент Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к гражданам, в котором отметил, что уже второй год подряд наше государство отмечает Рождество в условиях широкомасштабной войны.
"Рождество, которое имеет другое настроение, контекст, другой привкус. И не такой, как всегда, есть семейный домашний ужин. Потому что не все из нас дома. И не все имеют дом" – сказал президент, добавив, что сейчас неважно, как мы украшаем дома, а более важно, как мы их защищаем.
- Кроме того, глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав обратился к украинцам. По его словам, хоть и сейчас темные времена, Господь на нашей стороне – он дает нам надежду.
"Во время боли, войны, печали, страданий и слез нам так нужен знак, что Господь Бог есть с нами, на нашей стороне. В Священном Писании таким знаком, что с нами Бог, есть рождение ребенка. И вот мы празднуем Рождество Христово – рождение в человеческом теле самого Бога, которого называет пророк Исайя Князем мира, чудесным советчиком", – акцентировал Блаженнейший.