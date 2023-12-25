В этом году Украина впервые за время восстановления Независимости отмечает Рождество Христово вместе со всем миром – то есть 25 декабря. Это, в частности, отметил генерал-лейтенант Буданов в своем поздравлении к украинцам.

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Поздравление с Рождеством от главы ГУР

Главный украинский разведчик констатирует, что мы все больше объединяемся с большой европейской семьей. А 2024-й будет в первую очередь годом продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников.

Встретим мы его, нанося сокрушительное поражение россиянам ради освобождения родной земли. Кремлевский террористически-оккупационный режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности,

– заверил начальник ГУР Минобороны.

Кирилл Буданов акцентирует, что украинцы – сильная нация, способная преодолеть все на пути к своей Свободе и Независимости:

"Так пусть Рождественская Звезда придаст нам силы и неисчерпаемой энергии для борьбы с врагом, а год, в который мы вступаем, принесет Украине долгожданную Победу", – говорится в сообщении.

Кто еще поздравлял украинцев с праздниками