Колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що наразі ворог оговтується після таких суттєвих втрат. А тому цей час варто використати українським силам.

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Небезпека по усій лінії фронту

Росіяни зараз будуть проводити для своїх пілотів навчання, будуть відпрацьовувати нові алгоритми дій. Також імовірно будуть удосконалювати літаки Су-34 зокрема щодо радіоелектронної боротьби.

Завдяки цьому ми маємо час для того, щоб ліквідовувати російські літаки, щоб відігнати їх від повітряного простору України де це можливо. Тут є прямий зв'язок із фронтом, адже росіяни ФАБами, які мають вагу 500 кілограмів, вчиняли "килимові бомбометання" українських позицій,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Коли ці бомби прилітали у бліндаж чи в будівлі, де перебували українські військові, то спричиняли стовідсоткове ураження наших сил. Зараз російська авіація не має таких можливостей.

Зверніть увагу! Росіяни зазнають втрат не тільки в авіаційній техніці, а також втрачають кваліфікованих льотчиків. Лише з початку 2023 року було ліквідовано 59 військових пілотів Росії.

Водночас зенітно-ракетні комплекси Patriot, IRIS-T чи NASAMS українських Сил протиповітряної оборони будуть мігрувати уздовж лінії фронту, зокрема на півночі – у Чернігівській, Сумській чи Харківській областях. Там вони будуть шукати російську авіаційну техніку, що намагатиметься бомбардувати ці регіони. А також будуть переміщатися на південь,

– наголосив Іван Ступак.

Росіяни, за його словами, вже роблять припущення, що ця українська техніка пересувається не вантажівками "Нової пошти", а залізницею. Це дозволяє дуже швидко її переміщувати уздовж лінії фронту.

Україна продовжує уражати російську військову авіацію