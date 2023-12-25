Колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що наразі ворог оговтується після таких суттєвих втрат. А тому цей час варто використати українським силам.
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Небезпека по усій лінії фронту
Росіяни зараз будуть проводити для своїх пілотів навчання, будуть відпрацьовувати нові алгоритми дій. Також імовірно будуть удосконалювати літаки Су-34 зокрема щодо радіоелектронної боротьби.
Завдяки цьому ми маємо час для того, щоб ліквідовувати російські літаки, щоб відігнати їх від повітряного простору України де це можливо. Тут є прямий зв'язок із фронтом, адже росіяни ФАБами, які мають вагу 500 кілограмів, вчиняли "килимові бомбометання" українських позицій,
– підкреслив ексспівробітник СБУ.
Коли ці бомби прилітали у бліндаж чи в будівлі, де перебували українські військові, то спричиняли стовідсоткове ураження наших сил. Зараз російська авіація не має таких можливостей.
Водночас зенітно-ракетні комплекси Patriot, IRIS-T чи NASAMS українських Сил протиповітряної оборони будуть мігрувати уздовж лінії фронту, зокрема на півночі – у Чернігівській, Сумській чи Харківській областях. Там вони будуть шукати російську авіаційну техніку, що намагатиметься бомбардувати ці регіони. А також будуть переміщатися на південь,
– наголосив Іван Ступак.
Росіяни, за його словами, вже роблять припущення, що ця українська техніка пересувається не вантажівками "Нової пошти", а залізницею. Це дозволяє дуже швидко її переміщувати уздовж лінії фронту.
Україна продовжує уражати російську військову авіацію
- За повідомленням командувача Повітряних сил Миколи Олещука, 22 грудня українські сили ліквідували одразу 3 ворожих бомбардувальники Су-34.
- Росіяни підтвердили збиття їхніх літаків поблизу населеного пункту Кринки у Херсонській області. Су-34 було ліквідовано під час їхньої спроби бомбардувати український плацдарм на лівому березі Дніпра. Повідомляється, що "дехто з пілотів вижив".
- Також українські захисники 24 грудня збили над акваторією Чорного моря ворожий винищувач-бомбардувальник Су-30СМ. Також було ліквідовано черговий Су-34 на Маріупольському напрямку у Донецькій області.