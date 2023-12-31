Так, лише за минулу добу знешкодили ще 960 загарбників. Також наші Герої знищили 155 одиниць російської техніки та озброєння.
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Які втрати Росії в повномасштабній війні
- Особового складу – близько 359 230 (+960),
- танків – 5977 (+8),
- бойових броньованих машин – 11070 (+17),
- артилерійських систем – 8464 (+30),
- РСЗВ – 943 (+4),
- засобів ППО – 623 (+2),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),
- крилатих ракет – 1709 (+1),
- кораблів /катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48),
- спеціальної техніки – 1268 (+8).
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Втрати ворога на 31 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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