Так, лише за минулу добу знешкодили ще 960 загарбників. Також наші Герої знищили 155 одиниць російської техніки та озброєння.

Цікаво Коли втрати Росії у війні можуть сягнути понад пів мільйона: розвідка Британії дала оцінку

Які втрати Росії в повномасштабній війні

Особового складу – близько 359 230 (+960),

танків – 5977 (+8),

бойових броньованих машин – 11070 (+17),

артилерійських систем – 8464 (+30),

РСЗВ – 943 (+4),

засобів ППО – 623 (+2),

літаків – 329 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),

крилатих ракет – 1709 (+1),

кораблів /катерів – 23 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48),

спеціальної техніки – 1268 (+8).

Дивіться також Перемога у морі, нові тактики та дрони, що змінюють все․ Яким був ще один рік великої війни

Втрати ворога на 31 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Важливо Боротьба за життя триває․ Як Україна пережила 2023 і що на нас може чекати у 2024

Зверніть увагу! Напередодні окупанти підтвердили загибель моряків унаслідок удару по "Новочеркаську". Так, активісти "Кібер Спротиву" перехопили лист головкома військово-морського флоту Росії, в якому йшлося про загибель 74 моряків. Ще 27 загарбників поранено.