Так, лише за минулу добу знешкодили ще 960 загарбників. Також наші Герої знищили 155 одиниць російської техніки та озброєння.

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Які втрати Росії в повномасштабній війні

  • Особового складу – близько 359 230 (+960),
  • танків – 5977 (+8),
  • бойових броньованих машин – 11070 (+17),
  • артилерійських систем – 8464 (+30),
  • РСЗВ – 943 (+4),
  • засобів ППО – 623 (+2),
  • літаків – 329 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),
  • крилатих ракет – 1709 (+1),
  • кораблів /катерів – 23 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48),
  • спеціальної техніки – 1268 (+8).

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Втрати ворогаВтрати ворога на 31 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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