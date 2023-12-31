Только за минувшие сутки обезвредили еще 960 захватчиков. Также наши Герои уничтожили 155 единиц российской техники и вооружения.

Интересно Когда потери России в войне могут составить более полумиллиона: разведка Британии дала оценку

Какие потери России в полномасштабной войне

  • Личного состава – около 359 230 (+960),
  • танков – 5977 (+8),
  • боевых бронированных машин – 11070 (+17),
  • артиллерийских систем – 8464 (+30),
  • РСЗО – 943 (+4),
  • средств ПВО – 623 (+2),
  • самолетов – 329 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6591 (+37),
  • крылатых ракет – 1709 (+1),
  • кораблей/катеров – 23 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11292 (+48),
  • специальной техники – 1268 (+8).

Смотрите также Победа в море, новые тактики и дроны, которые меняют все․ Каким был еще один год большой войны

Втрати ворогаПотери врага на 31 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

Важно Борьба за жизнь продолжается․ Как Украина пережила 2023 и что нас может ждать в 2024