Только за минувшие сутки обезвредили еще 960 захватчиков. Также наши Герои уничтожили 155 единиц российской техники и вооружения.
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Какие потери России в полномасштабной войне
- Личного состава – около 359 230 (+960),
- танков – 5977 (+8),
- боевых бронированных машин – 11070 (+17),
- артиллерийских систем – 8464 (+30),
- РСЗО – 943 (+4),
- средств ПВО – 623 (+2),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6591 (+37),
- крылатых ракет – 1709 (+1),
- кораблей/катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11292 (+48),
- специальной техники – 1268 (+8).
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Потери врага на 31 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ
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