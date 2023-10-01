Принаймні на це дуже сподіваються в Росії. Нові супутникові знімки летовища, на яких власне і видно намальовані літаки, зробила компанія Planet Labs, а опублікувало видання The War Zone.

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Відрізнити справжні бомбардувальники Ту-95МС від намальованих можна по тіні – до фейкових "літаків" її домальовувати не стали.



Росіяни малюють бомбардувальники, як приманку / Фото Planet Labs

Цікаво, що окупанти вирішили використати саме цей примітивний прийом, а не принаймні муляжі бомбардувальників чи інші засоби маскування.

Чому це не спрацює

Намальовані приманки можуть мати кілька цілей: перша – спробувати обдурити супутники.

"Але це явно не спрацює, бо навіть обмежені зображення з високою роздільністю з комерційних супутників дозволяють чітко відрізнити силуети літаків від реальних. За допомогою низки інших розвідувальних джерел, зокрема за допомогою SAR (супутник, який торік купили українці), можна зрозуміти, що ціль не є тривимірним об'єктом", – йдеться в публікації.

По-друге, літаки імовірно вирішили намалювати у надії, що це зіб'є з пантелику операторів дронів і вони не влучать у справжній літак. Це теж марні сподівання.



Енгельс і справді росіянам варто берегти, правда сумнівно, що малюнки допоможуть / Фото Planet Labs

Росіяни відчайдушно намагаються вберегти свої літаки

Раніше на цьому ж аеродромі росіяни маскували літаки автомобільними шинами, вони просто клали їх поверх бомбардувальників, прикриваючи. На цей крок росіяни пішли після того, як "бавовна" на їх військових об'єктах почастішала.