Принаймні на це дуже сподіваються в Росії. Нові супутникові знімки летовища, на яких власне і видно намальовані літаки, зробила компанія Planet Labs, а опублікувало видання The War Zone.
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Відрізнити справжні бомбардувальники Ту-95МС від намальованих можна по тіні – до фейкових "літаків" її домальовувати не стали.
Росіяни малюють бомбардувальники, як приманку / Фото Planet Labs
Цікаво, що окупанти вирішили використати саме цей примітивний прийом, а не принаймні муляжі бомбардувальників чи інші засоби маскування.
Чому це не спрацює
Намальовані приманки можуть мати кілька цілей: перша – спробувати обдурити супутники.
"Але це явно не спрацює, бо навіть обмежені зображення з високою роздільністю з комерційних супутників дозволяють чітко відрізнити силуети літаків від реальних. За допомогою низки інших розвідувальних джерел, зокрема за допомогою SAR (супутник, який торік купили українці), можна зрозуміти, що ціль не є тривимірним об'єктом", – йдеться в публікації.
По-друге, літаки імовірно вирішили намалювати у надії, що це зіб'є з пантелику операторів дронів і вони не влучать у справжній літак. Це теж марні сподівання.
Енгельс і справді росіянам варто берегти, правда сумнівно, що малюнки допоможуть / Фото Planet Labs
Росіяни відчайдушно намагаються вберегти свої літаки
Раніше на цьому ж аеродромі росіяни маскували літаки автомобільними шинами, вони просто клали їх поверх бомбардувальників, прикриваючи. На цей крок росіяни пішли після того, як "бавовна" на їх військових об'єктах почастішала.