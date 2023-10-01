По крайней мере, на это очень надеются в России. Новые спутниковые снимки аэродрома, на которых собственно и видны нарисованные самолеты, сделала компания Planet Labs, а опубликовало издание The War Zone.

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Отличить настоящие бомбардировщики Ту-95МС от нарисованных можно по тени – до фейковых "самолетов" ее дорисовывать не стали.



Россияне рисуют бомбардировщики, как приманку / Фото Planet Labs

Интересно, что оккупанты решили использовать именно этот примитивный прием, а не по крайней мере муляжи бомбардировщиков или другие средства маскировки.

Почему это не сработает

Нарисованные приманки могут иметь несколько целей: первая – попытаться обмануть спутники.

"Но это явно не сработает, потому что даже ограниченные изображения с высоким разрешением из коммерческих спутников позволяют четко отличить силуэты самолетов от реальных. С помощью ряда других разведывательных источников, в частности с помощью SAR (спутник, который в прошлом году купили украинцы), можно понять, что цель не является трехмерным объектом", – говорится в публикации.

Во-вторых, самолеты предположительно решили нарисовать в надежде, что это собьет с толку операторов дронов и они не попадут в настоящий самолет. Это тоже бесполезные надежды.



Энгельс действительно россиянам стоит беречь, правда сомнительно, что рисунки помогут / Фото Planet Labs

Россияне отчаянно пытаются уберечь свои самолеты

Ранее на этом же аэродроме россияне маскировали самолеты автомобильными шинами, они просто клали их поверх бомбардировщиков, прикрывая. На этот шаг россияне пошли после того, как "хлопок" на их военных объектах участился.