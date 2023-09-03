Об этом рассказал военный эксперт, волонтер Conflict Intelligence Team с псевдонимом Tatarigami_UA в соцсети Х, ранее известный как твиттер. Эти бомбардировщики расположены на печально известном аэродроме в городе Энгельс страны-агрессорки, передает 24 Канал.

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Россияне обложили свои самолеты шинами

На новых спутниковых снимках видно, что российская армия положила шины на крылья и верхнюю часть воздушного судна. Ту-95. Таким образом, оккупанты пытаются защититься от вероятных новых атак беспилотными летательными аппаратами по аэродромам страны-агрессорки.



Россияне обложили Ту-95 шинами / Фото с аккаунта @Tatarigami_UA в соцсети Х

Эксперт посмеялся над "инновацией" российских захватчиков и их намерениями "защитить стратегические бомбардировщики от беспилотников".

Похоже, что россияне все еще устанавливают шины на бомбардировщик. Новая бюджетная версия заменителя ERA (взрывная динамическая защита – 24 Канал) для российских воздушных сил?

– спрашивает он.



Вероятно, оккупанты будут применять такую "технологию" и на других самолетах / Фото с аккаунта @Tatarigami_UA в соцсети Х

Волонтер также отметил, что, скорее всего, такие "внедрения" не являются единичной инициативой. Поэтому оккупанты, вероятно, будут продолжать "покрывать" шинами свои бомбардировщики и на других аэродромах.

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