Детальніше про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що "за уточненою інформацією, сьогодні пообіді наші захисники збили у Дніпровському районі 2 ворожі ракети".

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Спалахнула незначна пожежа

Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території,

– розповів Сергій Лисак.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 14:01. Мешканців попередили про високу активність ворожої тактичної авіації. Невдовзі стало відомо, що в регіоні працює ППО.

Мешканців попередили про високу активність ворожої тактичної авіації. Невдовзі стало відомо, що в регіоні працює ППО. Вже о 14:15 Повітряні сили зазначили, що з півдня ворог запустив ракету, і що вона рухається у напрямку Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг. Через дві хвилини уточнили, що летить повітряна ціль таки на Дніпро.

і що вона рухається у напрямку Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг. Через дві хвилини уточнили, що летить повітряна ціль таки на Дніпро. Кореспондент 24 Каналу о 14:20 повідомив, що у місті пролунали звуки вибухів. Моніторингові канали згодом зазначили, що ракета своєї цілі не досягла, адже її успішно збили сили ППО.

А вже о 14:43 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що оборонці з ПвК "Схід" збили над Дніпровським районом ракету.

Це важливо! Щойно у вашому регіоні оголошують повітряну тривогу – негайно ж вирушайте до укриття. Залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм може вберегти вам життя та здоров'я.

2 січня ворог випустив 99 ракет різного типу