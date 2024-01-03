Детальніше про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що "за уточненою інформацією, сьогодні пообіді наші захисники збили у Дніпровському районі 2 ворожі ракети".
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Спалахнула незначна пожежа
Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території,
– розповів Сергій Лисак.
- Звернімо увагу, що повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 14:01. Мешканців попередили про високу активність ворожої тактичної авіації. Невдовзі стало відомо, що в регіоні працює ППО.
- Вже о 14:15 Повітряні сили зазначили, що з півдня ворог запустив ракету, і що вона рухається у напрямку Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг. Через дві хвилини уточнили, що летить повітряна ціль таки на Дніпро.
- Кореспондент 24 Каналу о 14:20 повідомив, що у місті пролунали звуки вибухів. Моніторингові канали згодом зазначили, що ракета своєї цілі не досягла, адже її успішно збили сили ППО.
- А вже о 14:43 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що оборонці з ПвК "Схід" збили над Дніпровським районом ракету.
2 січня ворог випустив 99 ракет різного типу
- Звернімо увагу на те, що зранку 2 січня відбулася масштабна ракетна атака України. Більшість повітряних цілей ворог спрямував саме на столицю.
- Відомо, що для цієї атаки окупанти використовували стратегічну авіацію Ту-95МС, винищувачі МіГ-31К, установки С-300/С-400/"Іскандер-М". Також застосовували тактичну авіацію та морські ракетоносії.
- Загалом російські військові випустили 99 ракет різних типів. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони вдалося знищити 72 повітряні цілі. Мовиться про 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, а також 3 крилаті ракети морського базування "Калібр".