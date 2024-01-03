Загарбники випустили по Харківській області ракети з Бєлгородської області. Окупанти активно використовують С-300 для атак на цивільну інфраструктуру.
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Вибухи на Харківщині
ЗМІ повідомляють, що ввечері 3 січня у Харківській області пролунала серія щонайменше з семи вибухів – лише за останні пів години. У місті та області тривала повітряна тривога. Повітряні Сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння близько 18:28.
До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях,
– написав голова ОВА Олег Синєгубов.
Ракети по Харкову та області запускали з Бєлгородської області. За повідомленнями моніторингових каналів, окупанти застосували С-300. У мережі також показали відео вильотів ракет по з Бєлгорода по Україні.
Про відбої повідомили об 19:28. Наслідки ударів встановлюються.
Окупанти вкотре тероризують Харківщину: відео запуску ракет
Російські атаки на Харків
- Вдень 3 січня російська армія вкотре завдавала ударів по Харківської області. Ворог здійснив пуски з літаків тактичної авіації керованих авіаційних бомб та ракет з території Бєлгородської області Росії.
- Пізно ввечері 2 січня російські військові також атакували Харків з Бєлгорода. Відомо, що в місті пролунало відразу кілька вибухів. Попередньо для атаки використовували ракети С-300, які летять за балістичною траєкторією.
- Під російським обстрілом Харків перебував і 2 січня – тоді окупанти застосували по місту ракети Х-47М2 "Кинджал". В ОВА повідомляли про щонайменше 6 ракетних ударів по центральній частині Харкова. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, іншу цивільну інфраструктуру, зафіксовані загоряння автомобілів