Окупанти завдали ракетного удару по центру міста. Про це повідомив очільник Донецької ОВА.

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Центр Курахового — під ракетним ударом

Вадим Філашкін розповів, що російські загарбники близько опівночі випустили по Кураховому ракети.

Зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає,

– зазначив посадовець.

Додав, що всі обставини та наслідки ракетного удару встановлюють.

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Наслідки ракетного удару по Кураховому / Фото з фейсбуку Філашкіна

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