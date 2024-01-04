Окупанти завдали ракетного удару по центру міста. Про це повідомив очільник Донецької ОВА.
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Центр Курахового — під ракетним ударом
Вадим Філашкін розповів, що російські загарбники близько опівночі випустили по Кураховому ракети.
Зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає,
– зазначив посадовець.
Додав, що всі обставини та наслідки ракетного удару встановлюють.
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Наслідки ракетного удару по Кураховому / Фото з фейсбуку Філашкіна
Росіяни вкотре вдарили по Харкову
- Ввечері 3 січня окупанти завдали два ракетні удари по Харкову. Попередньо, ворог вдарив з С-300.
- Станом на 23:00 без постраждалих, повідомив очільник ОВА.
- Олег Синєгубов зазначив, що є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині Харкова.