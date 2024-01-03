Враг продолжает терроризировать Харьков ракетами. Второй вечер подряд россияне запускают по областному центру ракеты, вероятно, С-300. В городе около 22:30 раздались взрывы. Жителей призывали не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

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Харьков под обстрелом врага

Городской голова Харькова подчеркнул, что город под ракетным обстрелом. Об этом Игорь Терехов известил в своем телеграм-канале.

Харьков снова под ракетным обстрелом,

​​ – написал в 22:34 Игорь Терехов.

В тот же момент к жителям города обратились в полиции Харьковской области. Призвали находиться в укрытиях, ведь в Харькове раздаются взрывы. Также попросили попадания вражеских снарядов сообщать по номеру 102.

"Взрыв в Харькове. Оккупанты наносят удары. Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги!" – в 22:35 отметил глава ОВА Олег Синегубов.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный в телеграмме как "Генерал Марсель", отметил, что по Харькову оккупанты бьют из Белгорода. Предварительно враг использует С-300.

По состоянию на 22.37 корреспонденты Суспильного насчитали два взрыва в Харькове.

В 22.42 Сергей Мельник отметил, что в воздушном пространстве над Харьковщиной ракет нет. В то же время он добавил, что ситуация может измениться в любой момент. Следовательно, к отбою призвал укрытий не покидать. Что касается информации о пострадавших и разрушениях, то она устанавливается.

Заметим, что 2 января в 22:40 и 22:42 российские военные, предварительно ракетами С-300, атаковали Харьков. В результате частично разрушена школа в Основянском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

В 23:01 в Харькове и области объявили отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.

Глава ОВА в 23:05 актуализировал информацию. Олег Синегубов отметил, что в эту минуту не поступало информации о пострадавших. В то же время, есть информация, что враг нанес два удара и о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. На местах ударов службы продолжают производить осмотр.

Игорь Терехов в 23:16 написал, что предварительно есть удары по пригороду Харькова. По его словам, на местах прилетов работают все соответствующие службы.

Обратим внимание! По состоянию на 22:49 сохраняется угроза атаки дронами-камикадзе. Из-за предполагаемого удара "Шахедами" воздушную тревогу объявили в Винницкой и Черкасской областях. Там также жителей призывают не покидать укрытия до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.