У низці областей України оголосили повітряну тривогу. Людей просять пройти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

Зверніть увагу Вперше з серпня: Україна повернула з російського полону понад 200 воїнів і цивільних

Окрім того, українців попереджують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Окупанти атакують Україну не лише дронами та ракетами, але й фейками.

21:18 Повітряні сили повідомили, що група "Шахедів" рухається у бік Кіровоградщини.

21:11 Наразі повітряну тривогу оголосили у таких областях: Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська, Одеська, Миколаївська, Херсонська.

20:46 Одеську область попереджують про загрозу застосування ударних БпЛА.

20:30 Захисники українського неба оголосили про запуск ворожих "Шахедів". Їх зафіксували на півдні Миколаївської області.

20:12 Повітряні сили повідомили, що на південно-східному напрямку фіксують активність російської авіації.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що 2 січня Україна відбила такий удар, якого ще не відбивала жодна держава в історії світу. Український лідер закликав людей не ігнорувати тривоги.