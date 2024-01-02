Таких атак ще жодна держава не відбивала

Український лідер розповів, що провів розмову з Ріші Сунаком – прем'єр-міністром Великої Британії. Зеленський проінформував політика про наслідки російської терористичної атаки 2 січня.

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Президент України наголосив, що від початку доби 2 січня ворог застосував майже сто ракет різних типів. Росія скоює абсолютно свідомий терор.

І лише за кілька цих останніх днів – від 29 грудня й до сьогодні – Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет і понад 200 "шахедів". Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема, аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито десять "кинджалів",

– мовиться у повідомленні.

Зеленський подякував захисникам українського неба за врятовані життя. Український лідер наголосив, що чим більше систем ППО та чим більше ракет для ППО, тим більше врятованих людей. Зеленський наголосив, що саме захистом неба в Україні необхідно довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору.

Український лідер наголосив, що відчуття безкарності російської верхівки вже привезло до багатьох страждань та смертей. Зеленський подякував Великій Британії за готовність додавати сили нашій протиповітряній обороні. Окрім того, Зеленський та Сунак обговорили роботу над безпековими гарантіями для України та над реалізацією Формули миру.

Зауважте! Український лідер закликав не ігнорувати тривоги.

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Рятувальні операції ще тривають

Зеленський наголосив, що станом на вечір 2 січня рятувальні операції ще тривають. За словами президента, команди рятувальників працюватимуть 24 на 7. Наразі відомо про 130 постраждалих. Ворог забрав життя 5 людей. Зеленський висловив співчуття рідним загиблих.