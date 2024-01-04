Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он добавил, что усиления российской армии не произошло.

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Россияне опрокинули войска на Восток

Владимир Фитьо рассказал, что в зоне ответственности ОСГУ "Хортица" общее количество россиян остается более или менее одинаковым. Кардинальных изменений в направлениях нет. Происходит только укомплектование, ротация.

Единственное, что было – с Юга на Бахмутское направление переброшены определенные подразделения добровольческого корпуса для усиления именно на этом направлении. Но существенных изменений оно не принесло,

– объяснил спикер.

Фитьо отмечает, что ответные действия никак не усилили российскую армию. ВСУ дают врагу достойный отпор. Враг не имеет никаких успехов в зоне ответственности ОСГВ "Хортица". Спикер добавил, что всего на этих направлениях размещено около 200 тысяч российских военных.

Боевые действия на Востоке