Коментуючи можливість загрози великих наступальних дій з боку Росії, представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав точну чисельність ворожого угруповання в Україні, передає 24 Канал.

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Наскільки висока загроза

Тривалий час Кремль утримує на території України 462 тисяч військових плюс 35 тисяч солдатів росгвардії.

За словами Юсова, цієї кількості окупантів недостатньо для повторення масштабного наступу навіть попри те, що це угруповання понад удвічі більше за те, яке було на початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Крім того, розвідник зазначив, що мобілізаційні заходи у Росії тривають, поки – приховано. Ймовірно, що після переобрання Путіна, у країні – агресорці почнуть поступово готувати суспільство до відкритої мобілізації.

Чи можливий повторний наступ на Харків

Низка іноземних ЗМІ поширили повідомлення про те, що окупанти готують повторний масштабний напад на Харків. Про це, зокрема, йдеться у статті The Telegraph. Журналісти пишуть, що, мовляв, Росія 15 січня розпочне великий наземний наступ у Харківській області.

Тим часом в українській розвідці зазначили, що матеріали, в яких розповідають про наміри росіян здійснити новий наступ на Харківщині, зокрема, посилаються на так звану "розвідку". У ГУР закликали не вірити анонімним джералам інформації, а спиратися лише на офіційні заяви.

Там наголосили, що знають про усі загрози, які наразі існують на Куп'янському напрямку, і розробляють різні сценарії.

Що кажуть в ISW

Тривожні повідомлення у ЗМІ живлять, зокрема і у самій Росії. До наступальних операцій на Харківщині закликають пропагандисти. Вони висловлюють бажання "створити буферну зону" з Бєлгородською областю. Для цього, мовляв, треба просунутися вглиб на 15 кілометрів.

Втім, на думку аналітиків із Інституту вивчення війни, у Росії наразі немає сил для того, аби провести масштабні дії на Харківщині у найближчій перспективі.

Водночас ворог може активізувати зусилля із захоплення Куп'янська, і задля цього здійснювати тактичні операції на Харківщині, аби відволікти українські сили від Куп'янського напрямку.