Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что инцидент произошел в районе сел Гранитное и Кальчик.

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"КАБ упала где-то в полях, где неподалеку сидели россияне. Мы искали – не нашли, но страшно стало всем. И в первую очередь россиянам", – отметил Андрющенко.

Не управляемая бомба

По словам Петра Андрющенко, бомба, к сожалению, не сработала. Самолет, который сбрасывал КАБ, тоже не упал, поскольку видели, как он возвращался в сторону российского Ростова.

Упала бомба, такое бывает. Мы видели, как падают и их крылатые ракеты. Все потому, что они на коленях собирают эти КАБы, ФАБы. Хорошо, что они не точны и им самим на головы падает. Видимо, нервничают россияне, когда крепят их к своим "сушкам",

– иронически сказал советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что и дальше такие инциденты будут случаться. Хотя Россия и большая страна, имеющая человеческий потенциал, их экономика и инженерия лучше не становятся.

"Тактика "тысячи порезов" работает и мы будем продолжать наносить удары", – добавил чиновник.

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