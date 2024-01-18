Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що інцидент стався в районі сіл Гранітне та Кальчик.

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"КАБ впала десь в полях, де неподалік сиділи росіяни. Ми шукали – не знайшли, але страшно стало всім. І в першу чергу росіянам", – відзначив Андрющенко.

Не керована бомба

За словами Петра Андрющенка, бомба, на жаль, не спрацювала. Літак, який скидав КАБ теж не впав, оскільки бачили, як він повертався у бік російського Ростова.

Впала бомба, таке буває. Ми бачили, як падають і їхні крилаті ракети. Все через те, що вони на колінах збирають ці КАБи, ФАБи. Добре, що вони не точні і їм самим на голови падає. Мабуть, нервують росіяни, коли кріплять їх до своїх "сушок",

– іронічно сказав радник мера Маріуполя.

Він додав, що і надалі такі інциденти траплятимуться. Хоч Росія і велика країна, яка має людський потенціал, їхня економіка та інженерія кращими не стають.

"Тактика "тисячі порізів" працює і ми продовжуватимемо наносити удари", – додав посадовець.

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