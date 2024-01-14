Президент "Маріупольського телебачення" Микола Осиченко розповів 24 Каналу про ситуацію в місті. За його словами, у Маріуполі поступово збільшується кількість живої сили й техніки противника.
До теми Вони готуються, – Андрющенко припустив, для чого росіяни концентрують сили біля Маріуполя
"Це поступовий процес – майже два роки окупанти везуть туди все, що тільки можна. Маріуполь для них – це дуже важлива логістична точка", – констатував Осиченко.
Так, росіяни можуть перевозити свої ресурси з Маріуполя на Донецький, Запорізький напрямки і далі.
Місто набуло особливої важливості після серії ударів по Кримському мосту, який тепер не може повноцінно функціювати. Але й логістичні шляхи Маріупольщини зазнали атаки.
ЗСУ знищили залізничний міст під Маріуполем
На початку осені росіяни почали зводити залізничний міст через річку Кальміус, щоб сполучити наявну колію з Росією. Однак їхні плани порушили українські військові, які 6 січня прицільним ударом знищили недобудований міст.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко констатував, що тепер питання запуску прямої залізниці з Росії закрите надовго.
А це означає, що на важливій логістичній точці ворога фактично поставили крапку.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Вранці 13 січня в окупованому місті знову розквітла "бавовна". Уламки впали на казарму, яку росіяни облаштували на території металургійного комбінату імені Ілліча.
- Крім того, у новорічну ніч загадково загинули 17 російських військових, серед яких також були офіцери. Припускають, що вони вживали алкоголь з доданим снодійним, після чого їх убили.
- Тим, хто залишився в Маріуполі, доводиться нелегко. Додаткові труднощі спричинені погіршенням погодних умов. Люди можуть буквально замерзнути у власних будинках.