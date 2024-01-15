Крім того, людям нема кому пожалітися на відсутність світла та тепла. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Критична ситуація

Петро Андрющенко зазначив, що минулої зими у місті було ще холодніше. Однак зараз ситуація з ЖКГ у Маріуполі теж критична. Жителям міста навіть нема кому скаржитись.

Там просто нема кому за що відповідати. Навіть не зрозуміло, кому жалітись. Ситуація дійсно місцями має критичний вигляд. Не знаю, як люди до цього звикли,

– сказав він.

Це системна проблема. Насамперед зникає електроенергія. Через світло зупиняються насосні станції, котельні, тому зникає опалення. Коли з'являється світло, то опалення – вже не у всіх. Деякі будинки навіть не підключені до котелень. Є котельні, які працюють, але тепла не дають.

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