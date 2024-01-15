Кроме того, людям некому пожаловаться на отсутствие света и тепла. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Критическая ситуация

Петр Андрющенко отметил, что прошлой зимой в городе было еще холоднее. Однако сейчас ситуация с ЖКХ в Мариуполе тоже критическая. Жителям города даже некому жаловаться.

Там просто некому за что отвечать. Даже непонятно, кому жаловаться. Ситуация действительно местами критически выглядит. Не знаю, как люди к этому привыкли,

– сказал он.

Это системная проблема. Сначала исчезает электроэнергия. Из-за света останавливаются насосные станции, котельные, поэтому исчезает отопление. Когда появляется свет, то отопление – уже не у всех. Некоторые дома даже не подключены к котельным. Есть котельные, которые работают, но тепла не дают.

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