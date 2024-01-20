Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що люди у Підмосков'ї замерзають, у Криму блекаути, тому влада хоче створити видимість, що хоч десь все гаразд. Проте, очевидно, що у більшості районів Маріуполя не має нормальних умов для життя.

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Проблеми з житлом та роботою

Уже зараз можна спостерігати за тенденцією заміщення населення. Дуже багато росіян почали цікавитись життям у Маріуполі, адже в порівнянні з Росією тут дуже дешева іпотека. Щобільше, людей закликають переїжджати, бо навесні 2024 року має стартувати програма іпотек.

Вона передбачає надання житла із вторинного ринку, тобто наші вкрадені квартири роздаватимуть росіянам. А для того, щоб вони поїхали треба створювати картинку нібито у місті все гаразд, життя налагоджується,

– розповів Петро Андрющенко.

Невідомо, чому окупанти досі не можуть створити нормальні умови для людей. Напевно, головною причиною є типове російське крадівництво та нездатність організувати процеси.

Треба враховувати, хто там залишився і керує містом. Я думаю, всі розуміють, що ми особисто знаємо цих людей, знаємо про їхні здібності, а точніше про їхню відсутність, тому сподіватися, що у Маріуполі все буде гаразд, не доводиться,

– підкреслив Андрющенко.

Пропагандисти та їхні тік-токери запустили інформаційну хвилю про те, як нібито "гарно" розбудували Маріуполь. Навіть запустили тему про будівництво відкритого багатофункціонального простору, так званого логістичного хабу. Він має пов'язати залізницю, автобусне сполучення, міжміське та порт.

Росіяни мріють це побудувати, але вони такі далекі від будівництва, що чомусь не розповідають, що для цього треба знести дві дуже великі частини приватного історичного сектору, прекрасну забудову. Вона просто перестане існувати, але про це містянам не говорять,

– наголосив радник міського голови.

Він додав, що, на жаль, така "розбудова" й "покращення міста" – продовжаться.

Чи хочуть росіяни переїжджати у Маріуполь

Таких людей є дуже багато й найперше це видно по ситуації з безробіттям. Маріупольці практично опинилися без роботи, адже в місто приїхали росіяни, яким радо надають робочі місця.

Їх беруть на роботу у комунальну сферу, бюджетні організації, пропонують високу зарплату. Треба розуміти, що заробітна плата, яку дають росіянам у Маріуполі, є вдвічі або й втричі вищою, ніж на території Росії за таку саму роботу,

– зауважив Андрющенко.

Крім цього, їм пропонують іпотеку з дуже низькими відсотками. А для того, щоб зарезервувати квартиру, достатньо лише записатися у реєстр, а вже потім приїхати й купити житло. Не потрібно навіть робити перший внесок.

Також запустили дуже серйозну рекламу, яку показують навіть у російських регіонах. Уже понад рік людей закликають переїжджати в Маріуполь і вони це робитимуть, бо у Росії економічна ситуація кращою не стає. У порівнянні – Маріуполь виглядає привабливо.

Я впевнений, що навесні ми побачимо велику хвилю росіян, які намагатимуться переїхати у Маріуполь. Тоді окупанти роздаватимуть наші квартири в іпотеку росіянам,

– наголосив радник міського голови.

Зрозуміло, що це житло буде дешевшим, ніж те, яке наново будують. Це ще одна причина, яка спонукатиме росіян їхати у Маріуполь.

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