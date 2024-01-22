Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что оккупанты прибегают к разным способам, чтобы собрать подписи "в поддержку Владимира Путина". В частности делают соответствующие рассылки на мессенджеры жителям оккупированных территорий.
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Зачем оккупантам собирать подписи "за Путина"
Недавно россияне направили местным жителям на вайбер сообщения, в которых сообщалось, что Владимир Путин подписал какую-то бумажку на какие-то выплаты, а также напомнили, чтобы не забывали голосовать за главу Кремля.
В Мариуполе, по словам Андрющенко, коллаборанты придумали самый "гуманный", хоть и глупый, способ собирать подписи. Они поставили пункты сбора подписей прямо у касс в супермаркетах. Куча людей подходит к любому и говорит, "подпишитесь за Путина". Понятно, что никто им не откажет, но, по крайней мере, обходится без глобального кринжа.
Однако когда догоняют оккупантов-агитаторов, то им высказывают справедливое мнение относительно Путина – отдают ему должное,
– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
В то же время на других оккупированных территориях ситуация более сложная. В Донецке постоянно заставляют ставить подписи "за Путина", так же и в Запорожской области.
Происходит марафон, где наиболее кринжово придумают, как нужно людей принуждать ставить свою подпись. В то же время в этой истории больше всего непонятно, зачем оккупантам это нужно. "Нарисовали" бы сколько им необходимо и отдали бы эти бумажки с "подписями",
– отметил он.
Однако в этих действиях есть определенный смысл. Каждый гауляйтер на своем месте мог бы так поступить, но его сразу сдадут свои же, ведь в России, по словам Петра Андрющенко, все доносят друг на друга. Тогда этот гауляйтер окажется где-то "на подвале", и поэтому он вынужден что-то придумывать.
Больше о жизни в оккупированном Мариуполе
- В городе много людей находятся без света и отопления. В первую очередь выключается электроэнергия, в результате чего останавливают работу насосные станции, котельные, что приводит к выключению отопления. Однако жителя даже не могут пожаловаться, ведь нет ответственных за беспорядок.
- Также тяжелая ситуация в Мариуполе с медициной. Местные больницы обслуживают раненых оккупантов. Поэтому гражданским приходится ездить за консультацией врачей в Донецк. Также в Мариуполе не хватает обученных медиков.
- Кроме того, в разных социальных учреждениях фиксируются большие очереди жителей города. В частности, в почтовых отделениях, в пенсионном фонде, где люди пытаются получить социальное обеспечение, пенсии. Известно, что многие долго ждут эти выплаты.