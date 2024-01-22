Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что оккупанты прибегают к разным способам, чтобы собрать подписи "в поддержку Владимира Путина". В частности делают соответствующие рассылки на мессенджеры жителям оккупированных территорий.

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Зачем оккупантам собирать подписи "за Путина"

Недавно россияне направили местным жителям на вайбер сообщения, в которых сообщалось, что Владимир Путин подписал какую-то бумажку на какие-то выплаты, а также напомнили, чтобы не забывали голосовать за главу Кремля.

В Мариуполе, по словам Андрющенко, коллаборанты придумали самый "гуманный", хоть и глупый, способ собирать подписи. Они поставили пункты сбора подписей прямо у касс в супермаркетах. Куча людей подходит к любому и говорит, "подпишитесь за Путина". Понятно, что никто им не откажет, но, по крайней мере, обходится без глобального кринжа.

Однако когда догоняют оккупантов-агитаторов, то им высказывают справедливое мнение относительно Путина – отдают ему должное,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

В то же время на других оккупированных территориях ситуация более сложная. В Донецке постоянно заставляют ставить подписи "за Путина", так же и в Запорожской области.

Происходит марафон, где наиболее кринжово придумают, как нужно людей принуждать ставить свою подпись. В то же время в этой истории больше всего непонятно, зачем оккупантам это нужно. "Нарисовали" бы сколько им необходимо и отдали бы эти бумажки с "подписями",

– отметил он.

Однако в этих действиях есть определенный смысл. Каждый гауляйтер на своем месте мог бы так поступить, но его сразу сдадут свои же, ведь в России, по словам Петра Андрющенко, все доносят друг на друга. Тогда этот гауляйтер окажется где-то "на подвале", и поэтому он вынужден что-то придумывать.

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