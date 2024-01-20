Подобные персонажи во временно оккупированном Мариуполе есть, но их меньшинство. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Смотрите также Девушка из мариупольского роддома поставила подпись за Путина и работает в фонде Кремля

"Ну есть такие болваны в Мариуполе, которые идут "по зову сердца" или через там какие-то карьерные истории, но это же меньшинство. Поэтому собственно сбор подписей продолжается, их собрано немало. Но здесь вопрос, как именно они их собирают", – сказал Андрющенко.

"За" Путина

В Мариуполе представители пропутинской так называемой партии "Единая Россия" установили пункты приема подписей. И не где-нибудь, а в людных местах, например, непосредственно в супермаркетах.

"В час-пик просто хватают людей из касс, очередей и заставляют ставить подписи. А если не ставишь – все равно сказать, что не поддерживаешь Путина и далеко уж от того супермаркета не отойдешь. Не зря там работает репрессивная машина ФСБ", – рассказал чиновник.

Кроме этого, россияне используют население в постановочных фото и видео, которыми потом кормят своего внутреннего потребителя. Или намеренно свозят "актеров".

Андрющенко отметил, что глобального принуждения к работе нет, но оккупанты используют уловки и бьют по слабым местам, которые существуют, например, в инфраструктуре города.

"Они бы пошли собирать подписи в 5 утра у почтовых отделений, где выстроятся очереди, чтобы получить пенсию или социальные выплаты еще за ноябрь. Я думаю, они бы "собрали" и подписи, и послушали, что люди действительно думают о Путине, России и оккупацию. Но туда они (россияне – 24 Канал) не идут", – заметил он.

Что происходит в Мариуполе: последние новости