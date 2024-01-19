Об этом 24 Каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что оккупанты расширяют военно-тренировочные базы в Мариупольском районе, а также активнее работают на полигонах.

Смотрите также Создают невыносимые условия: в Мариуполе хотят снести дом, где живут люди

Россияне накапливают живую силу

Как отметил Андрющенко, сейчас фиксируют необычные 3 ветки движения. В Мариупольском районе оккупанты концентрируются в северо-западной части, в частности, ближе к Волновахе, частично Волновахский район.

В Новоазовском и Волновахском районах оккупанты гонят технику и грузовики по полям в объезд Мариуполя. Частично оккупанты едут из приазовской части Мариупольского района, то есть с моря везут подготовленные подразделения "Шторм-Z".

Часть из них остается в Волновахе, а остальных, скорее всего, везут на Бахмутское или Авдеевское направления. Также пополнения двигаются из Запорожской области.

Всё это создает впечатление, что россияне продолжают накапливать живую силу. Такая тенденция наблюдается в течение последних двух недель,

– заметил советник городского головы Мариуполя.

По его словам, Россия накапливает силы вокруг Угледара. Возможно, с целью усиления Марьинки или возобновления атак на Угледар. Значительное количество подразделений находится в состоянии резерва. Они пока не принимают прямого участия в боевых столкновениях.

"Вероятно, это регулярная армия. Их держат, берегут, не перебрасывают ближе, поэтому я думаю, что в скором времени мы увидим наступательные действия, но где, пока неизвестно", – добавил Андрющенко.

Интересная тенденция

На побережье Азовского моря ближе к Мариуполю россияне расширяют военно-тренировочные базы. По мнению Андрющенко, это свидетельствует о распространении и переносе подготовки на территории Донецкой и частично Запорожской областей.

Если посмотреть на Мангушский район, то раньше база располагалась от поселка Ялта и дальше в сторону Бердянска. В настоящее время российские захватчики приблизились примерно к 15 километрам вдоль побережья Азовского моря в поселок Мелекино и начали там строить базы,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

Также наблюдается перебрасывание военных грузовиков с боекомплектами и живой силой в село Мелекино Донецкой области. Раньше там не базировались на постоянной основе вражеские подразделения, разве что иногда заходила росгвардия, ФСБ.

Кроме расширения самих баз, в последнее время снова ожили полигоны. Местные жители снова слышат работу ствольной артиллерии на полигонах, расположенных на Мариупольском направлении, в частности в районе поселка Орзуп.

Речь идет о снарядах. Приблизительно с середины октября снарядов не было слышно. Однако после того, как появились первые сообщения о том, что россияне получили снаряды от Северной Кореи, захватчики распаковали полигоны. Этого хватило на пару недель и потом снова смолкли. Тренировки происходили, но не было ствольной артиллерии,

– подчеркнул Андрющенко.

В течение последней недели местные жители снова слышат, как на полигонах отрабатывает ствольная артиллерия. Вероятно, у россиян что-то изменилось со снабжением артиллерийских снарядов или с их производством. Советник городского головы Мариуполя отметил, что это интересная тенденция, на которую тоже следует обратить внимание.

Ситуация в Мариуполе: последние новости