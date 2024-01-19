Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що окупанти розширюють військово-тренувальні бази у Маріупольському районі, а також активніше працюють на полігонах.

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Росіяни накопичують живу силу

Як зазначив Андрющенко, зараз фіксують незвичні 3 гілки руху. У Маріупольському районі окупанти концентруються у північно-західній частині, зокрема, ближче до Волновахи, частково Волноваський район.

У Новоазовському та Волноваському районах окупанти гонять техніку й вантажівки по полях в об'їзд Маріуполя. Частково окупанти їдуть з приазовської частини Маріупольського району, тобто з моря везуть підготовлені підрозділи "Шторм-Z".

Частина з них залишається у Волновасі, а решту, найімовірніше, везуть на Бахмутський або Авдіївський напрямки. Також поповнення рухаються з Запорізької області.

Все це створює враження, що росіяни продовжують накопичувати живу силу. Така тенденція спостерігається протягом останніх двох тижнів,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

За його словами, Росія накопичує сили навколо Вугледару. Можливо, з метою посилення Мар'їнки або поновлення атак на Вугледар. Значна кількість підрозділів перебуває у стані резерву. Вони поки що не беруть прямої участі в бойових зіткненнях.

"Ймовірно, це регулярна армія. Їх тримають, бережуть, не перекидають ближче, тому я думаю, що незабаром ми побачимо наступальні дії, але де саме поки невідомо", – додав Андрющенко.

Цікава тенденція

На узбережжі Азовського моря ближче до Маріуполя росіяни розширюють військово-тренувальні бази. На думку Андрющенка, це свідчить про поширення і перенесення підготовки на території Донецької й часткова Запорізької областей.

Якщо подивитися на Мангушський район, то раніше база розташовувалася від селища Ялта й далі в бік Бердянська. Нині російські загарбники наблизились приблизно до 15 кілометрів вздовж узбережжя Азовського моря в селище Мелекіне й почали там розбудовувати бази,

– мовив радник міського голови Маріуполя.

Також спостерігається перекидання військових вантажівок з боєкомплектами та живою силою в село Мелекіне на Донеччині. Раніше там не базувались на постійній основі ворожі підрозділи, хіба що іноді заходила росгвардія, ФСБ тощо.

Окрім розширення самих баз, останнім часом знову ожили полігони. Місцеві мешканці знову чують роботу ствольної артилерії на полігонах, які розташовані на Маріупольському напрямі, зокрема в районі селища Орзуп.

Мова йде про снаряди. Приблизно з середини жовтня снарядів не було чути. Однак після того, як з'явилися перші повідомлення про те, що росіяни отримали снаряди від Північної Кореї, загарбники розпакували полігони. Цього вистачило на пару тижнів й потім знову замовкли. Тренування відбувалися, але не було ствольної артилерії,

– наголосив Андрющенко.

Протягом останнього тижня місцеві мешканці знову чують як на полігонах відпрацьовує ствольна артилерія. Ймовірно, в росіян щось змінилося з постачанням артилерійських снарядів чи з їх виробництвом. Радник міського голови Маріуполя зауважив, що це цікава тенденція, на яку теж треба звернути увагу.

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